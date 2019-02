Kultur- og Ungdomsskolen deles - igen: Ungdomsskole skal støtte folkeskolen

Billund Kommune: Samarbejdet mellem Kultur- og ungdomsskolen har fungeret godt i de tre år, hvor de har samarbejdet, og der er kommet mange gode synergier. Alligevel har kultur- og ungeudvalget valgt at dele dem i to igen. Ungdomsskolen skal have ansat en ny leder, og det lægger op til en ny profil for ungdomsskolen:

- Vi vil gerne, at Ungdomsskolen skal samarbejde mere hen ad folkeskolen, hvor man kan tage ekstra valgfag, eller hvor der er tilbud til dem, der synes, det er svært at gå i skole. Vi vil også gerne styrke ungemiljøet, siger formand for udvalget, Stephanie Storbank, der ikke mener, at hverken de unge eller forældrene vil komme til at lægge mærke til ændringen - udover, at der kommer flere tilbud på banen i forhold til folkeskolen.

Ungdoms- og Kulturskolen vil fortsætte samarbejdet på flere punkter.