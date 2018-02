Kulden bed til fastelavn på Torvet: Børnene slog ufortrødent til

En lille gruppe børn med forældre pakket godt ind hjemmefra var til fastelavn på Torvet i Grindsted lørdag. For at bakke op om det lokale handelsliv og for at holde en god dansk tradition i hævd.

Grindsted: Tre tønder side om side på et gult stativ i midtbyen. Klar til at blive sprængt i stumper og stykker. Men lidt i 11 hang de bare stille i frosten. I kulden skyndte folk sig fra ærinde til ærinde, skuttende, men på slaget 11 dukkede der en lille hård kerne af børnefamilier op til tøndeslagning. Udklædningerne var kommet ud over flyverdragterne, og ørerne blev holdt godt varme af løvehoveder og supermændshætter. Tre rækker med børn i de rigtige aldersgrupper, og så kunne årets tøndeslagning på torvet gå i gang - med hjælp fra forældre og bedsteforældre. Farmor Kirsten Knudsen fra Grindsted var nemlig så heldig at have sine to børnebørn fra København hjemme. Mattis på seks og Malin på syv var klar, selvom dragterne her var inde bag flyverdragterne.

- Mit kostume er bestilt hjem helt fra Kina, og vi ventede og ventede, før det kom, forklarer Malin. Lillebror Mattis fik til gengæld sit kostume til sin fødselsdag.

Malin er ikke mindre end en zoombie cheerleader - et kostume hun faldt for på nettet.

De kom med toget fra København fredag og skal hjem igen søndag.

- Normalt er de med i børnekupéen, men i går fulgte deres mor dem lidt på vej, fortæller Kirsten Knudsen, der får besøg af dem mindst en gang om måneden, og det er hun glad for.