Krystalclairvoyance: Helle går helt ind i mennesker

54-årige Helle Charlotte Kjeldsen var blandt udstillerne ved Messe for Alternativ Behandling i weekenden i Billund Centret.

Billund: Udenfor Billund Centret skinnede solen fra en forårsblå himmel søndag formiddag. Indenfor var det halve center blevet delt op i mange små stande i forbindelse med Messen for Alternativ Behandling, der blev afholdt over weekenden i Billund. 36 stande i alt var der, og for de flestes vedkommende var de blevet omdannet til små hyggelige, halvmørke huler med bud om diverse alternative behandlinger og helseprodukter.

Helle Charlotte Kjeldsen tilbød krystalclairvoyance i sin lille hule pyntet med krystaller, lyskæder og velourstof. Foran sig havde hun en bjergkrystalkugle - det er blevet et værktøj hen ad vejen i clairvoyancen, som hun har praktiseret i de seneste 15-17 år. Dertil arbejder hun også med kraniosakral terapi, stilness touch og er uddannet zoneterapeut fra 1986.

- Jeg har en tilgang til både krop og psyke, forklarer Helle Charlotte Kjeldsen, der har en følelse af, at krystalkuglen øger koncentrationen.

For Helle har det været en proces at udleve sine clairvoyante evner, som hun ser som medfødte. For hun er også uddannet pædagog, har beskæftiget sig med musik og drama og været leder.

- Da jeg arbejdede, var det alternative ikke noget, jeg pralede med. Jeg havde et dobbeltliv. Jeg kunne sagtens arbejde 80 timer om ugen som leder, og så hjem og have klienter på briksen bagefter, fortæller Helle Charlotte Kjeldsen.