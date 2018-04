Kropar fik Sdr. Omme Landsbypris

Sdr. Omme: Sdr. Omme Landsbypris 2017 gik tirsdag aften til kroparret Stephanie og Torben Hansen, Sdr. Omme Kro.

Torben og Harry Lorentzen fra Omme Lift havde indstillet dem med disse rosende ord:

- Kroen er ikke længere bare en kro! Stephanie og Torben har siden deres overtagelse af kroen i januar 2015 formået at udvikle kroen til en attraktiv mad og overnatningssted. Venlig betjening med kunden i centrum med et nutidigt menukort har igen fået Sdr. Omme Kro på det gastronomiske landkort. Kroen er såvel inde som ude istandsat og forskønnet ved at åbne op til åen, der er en del af Sdr. Ommes kulturarv. Kroen roses igen af vore kunder og er igen blevet noget byen kan være stolt af. Vi ved, at Stephanie og Torben ikke er kommet sovende til det. Derfor fortjener Stephanie og Torben en klap på skulderen for deres flid, lød det fra Omme Lift-brødrene, og det var landsbyrådet enig i.