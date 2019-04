Kronik: Visit Billund - or not. Billund - en skattekiste af skønhed

Billund.

Kronik: Efter 35 år i Aarhus var jeg som tilflytter til Billund uden de store forventninger til området. Som alle andre, jeg kender, vidste jeg, at der var en lufthavn, Legoland og et Lalandia i Billund, men min viden om det sydvestjyske var derudover sparsom. Billund har som by alt, hvad jeg skal bruge, og den udvikler sig gunstigt, fordi der er vækst - det er sundt og godt. Venner, der besøger området, har samme manglende viden om, hvad Billund har at byde på. Men det er en del. For udover de store iøjefaldende turistattraktioner ligger der helt uberørte naturperler i byens baghave. Grene Sande er med sine sandklitter et sandt eldorado af forskellige naturtyper med vandhuller - skov og nærmest kystlignende landskab - midt i landet. Stilheden og den friske luft kan nydes med smagen af blåbær og tyttebær og synet af sjældne sommerfugle, der kun lever i disse særlige, beskyttede områder. Mellem landets største bevarede hedelandskab - Randbøl Hede - og Grene Sande, bugter Grene Å sig - hvor vilde oddere fanger strømskaller, og den metalskinnende blå isfugl drøner afsted langs åen. Moser og enge ligger i et langt sammenhængende område her - det er unikt - de fleste moser og enge ligger ellers spredt og er dermed ikke sammenhængende leveområder for sjældne dyr, fugle og planter. Og enge og moser og overdrev udgør kun otte procent af Danmarks samlede landområde. Vi er et af de lande i verden, som har mindst vild natur. Stilheden på Randbøl Hede er balsam for sjælen, og en vandretur ved syvårssøerne kan tage pusten fra de fleste af mine venner. Området er smukt og helt unikt. Her danser de smukke traner deres tranedans i det spæde forår, og de yngler i stigende antal i området. Billunds naturnære områder er kun at fremhæve. Her er billedskønt.

Or not ! Desværre roder Billund Byråd med overvejelser om at dræbe disse naturskønne omgivelser med en motorvej. En motorvej, som kunne og naturligvis burde ledes langt langt bort fra et for Danmark så unikt naturområde. Jeg kender ikke den præcise linjeføring. Men den skulle ifølge planerne gå langs højspændingsledningerne forbi Grene Kirke - langs Grene Sande - ind over de sårbare åbne engdrag - brølende mod syvårssøerne og Frederikshåb plantage. Hvor højspændingsledninger og vindmøller ikke generer nogen, forholder det sig en del anderledes med en motorvej. Den smukke Grene Kirke vil dermed for evigt være et sted, vi ikke kan stede vore døde til hvile. Den ukristelige larm fra en motorvej vil finde ind i selv de frommeste sjæle. Det åbne landskab yder ingen beskyttelse mod larm, benzinstank og rumlen fra de tonstunge lastbiler. Det vil grundejerne på Grenevej heller ikke gå fri af, og de kan med den linjeføring se frem til sommeraftener på terrassen med den knagende, brumlende støjende symfoni af trafik i ørene og fordrive tiden med at beregne tabt livsværdi og huspriser. Begge dele falder for de ulykkelige naboer til nye motorveje. Mængden af vilde dyr og fugle fra naturområderne, som vil blive kørt ihjel, vil være højt - alene fordi mængden af forskellige dyr og fugle er højt i området. Og sjældne sommerfugle hører ikke til på frontruden af de tyske turisters fine BMW'er. De bør beskyttes og nænsomt værnes om.