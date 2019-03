Kromand og verdensmester ramt af kræft i hjernen - men kroen kører videre

- Vi tænker i første omgang, at det jo nok er stress. Ikke fordi jeg nogensinde har været ramt af stress i mine cirka 20 år i den her branche, men det lyder som det mest sandsynlige. Vi tager i januar på en 14 dages ferie til Thailand for at koble af og blive klar igen, men på ferien har jeg det også ganske skidt med hovedpine. Vi bliver enige om, at jeg skal gå til læge, når vi kommer hjem til Danmark igen for at få styr på det hele, fortæller Bent over en kop te i han og Louises lejlighed over Filskov kro.

Lægen har sagt til mig, at hvis der er noget, jeg gerne vil, så skal jeg gøre det nu. Og så skal jeg bare være glad, hvis jeg kan gøre det igen om seks måneder og om et år. Så den måde vil vi prøve at leve efter nu.

To kræfttumorer i hjernen

Efter lægelige undersøgelser først i Give, dernæst på neurologisk i Grindsted, får Bent en MR-scanning i uge 8 på Grindsted Sygehus. I samme periode eskalerer hovedpinen, og Bent er i perioder konfus og har svært ved at finde de rigtige ord i en samtale.

- Vi får så besked fra MR-scanningen, og det er ikke godt nyt. Lægerne i Odense har set på billederne, og de er ikke i tvivl om, at jeg har en større cyste samt nogle knuder inde i hjernen. Det er cysten, der trykker på hjernen og forårsager min hovedpine, fortæller Bent, der efter nogle dage på binyrebarkhormom (for at få trykket fra cysten til at falde) bliver opereret.

Operationen gik sådan set fint nok. Det lykkes for kirurgerne at punktere cysten, men de to tumorer kan man ikke fjerne, da de er viklet ind i blodbanerne i hjernen. At fjerne dem ville ifølge lægerne kunne gøre uoprettelig skade i hjernen. Lægen fortæller også, at prøverne fra en biopsi på de to tumorer viser, at der er tale om aggressiv kræft, hvor 50 % af patienterne dør inden for to år.

- Det var meget at tage ind, og jeg var da også både forvirret og ked af det, men også indstillet på at kæmpe benhårdt for, at jeg skal være blandt de 50 %, der klarer skærene. Efter nogle dage kom jeg hjem til kroen igen og var nede og hilse på personalet. Det var dejligt at komme hjem og være sammen med vores to drenge Hjalte (6) og Noa (4), men det var også hårdt at se folk igen, fortæller Bent, der samme dag var ude at inspicere fodboldgolfbanen, som er ved at blive gjort klar til sæsonen.