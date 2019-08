Krogager-oprykkere vil klare frisag

Ambitionen for Krogager Boldklubs nyoprykkede førstehold er at undgå en hurtig returbillet til serie 4, og ifølge træneren er 'overlevelse' realistisk.

Krogager: De havde ikke decideret regnet med oprykning i foråret, men omvendt kom det heller ikke bag på landsbyklubben, at det skete.

Sådan lyder det fra Tommy Ebbesen, som i den kommende efterårssæson kan kalde sig serie 3-træner i Krogager.

- Vi har haft placeringer i den gode ende af serie 4 igennem flere sæsoner, og når vi kan vinde en så tæt kreds med mange gode hold, tror jeg på ingen måde, vi er malplaceret i serie 3, siger træneren, som indrømmer, at kredssejren blev vundet på de berømte marginaler.

Trods byens beskedne størrelse er der således ikke lagt op til, at Krogager bliver nogen prygelknabe, når de tørner sammen med større byer, og det hænger ifølge Tommy Ebbesen sammen med en imponerende opbakning lokalt.

- Vi har gennem længere tid oparbejdet en stor mængde af spillere herude, så vi har tre 11-mandshold plus et syvmands, og det er egentlig mange i forhold til byens størrelse, siger han.

På nuværende tidspunkt råder klubben over omkring 50 seniorspillere, og dertil kommer, at stammen af førsteholdsspillere er relativt stabil. For de flestes vedkommende er der tale om spillere midt i 20'erne, så det er et ungt hold med perspektiv i.

- Jeg vurderer, at vi har 22-24 spillere i klubben, som kan gå direkte ind på førsteholdet, uden at det sænker niveauet, og så mange var der ikke om buddet, da vi senest spillede serie 3 for tre år siden, siger træneren.