Krogager-borger samler underskrifter for at få ændret vejkryds

Krogager: Borgerne i Krogager oplever gang på gang, at der sker uheld i krydset Tingvejen/Egebjerg Landevej.

Herluf Hansen på Nørrevej 47 i Krogager bor lige ud til krydset, og han har fire gange i år oplevet uheld på nærmeste hold.

- Der skete én dødsulykke for et år siden, og der har været flere uheld, end jeg har set, siger Herluf Hansen.

De mange uheld har - ifølge Herluf Hansen - skabt utryghed blandt beboerne i byen.

- Vi løber jo derop hver gang, vi hører noget. I august stod jeg og dirigerede færdsel på Tingvejen i en time i forbindelse med et uheld i krydset, fortæller Herluf Hansen.

Det har fået Herluf Hansen til at iværksætte en underskriftindsamling for at få ændret krydset og sat farten ned på Tingvejen ud for Egebjerg Landevej.

- Vi vil have etableret en separat vognbane til venstresving, når man kommer fra Grindsted. Så vil vi have en hastigheds-begrænsning på max 70 kilometer i timen, siger Herluf Hansen.

Man kan skrive under hos Min Købmand i Krogager frem til uge 40 - altså om 14 dage. Derefter skal underskrifterne afleveres til vejdirektoratet, som Tingvejen hører under.