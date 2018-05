Kristoffer skal bringe Sun-Air i nye luftlag

Ordene om luftkaptajn Niels Sundberg bliver sagt med et drenget smil på læben af sønnen Kristoffer Sundberg. Han satte sig for halvandet år siden i direktørstolen i det privatejede luftfartsselskab Sun Air i Billund, der senere i denne måned markerer selskabets 40 års jubilæum samtidig med, at man indvier selskabets nye hovedsæde.

Billund: - Min far, Niels, har efterhånden vænnet sig til tanken om kun at være anden styrmand.

Født til at flyve

Som søn af Niels og Gunhild Sundberg har vejlenseren fløjet, siden han var barn. Således var han blot to år, da han første gang sad i et cockpit.

Men selv om han er chefens søn, er der aldrig blevet gjort forskel.

- Jeg vaskede flyene og sørgede også for, at der kom mad ombord på flyene før afgange. Og når jeg fløj som steward, blev jeg af stewardesserne sat til at lave kaffe.

- Så selv om jeg i dag sidder i cockpittet, respekterer jeg det store stykke arbejde, der bliver udført i kabinen, og det arbejde, der er gået forud, inden flyet letter, siger Kristoffer Sundberg. Det var, mens han som barn fløj rundt i Europa med sin far, han fandt ud, at tilværelsen som pilot var drengedrømmen for ham. Derfor flyttede han som ung tre år til Johannesburg, hvor han brugte 550.000 kroner på at uddanne sig til anden styrmand.

- Når jeg rejste til Sydafrika for at uddanne mig, var det også, fordi det ikke skulle hedde sig, at der blev gjort forskel, fordi jeg var chefens søn. Og så var opholdet i Sydafrika også med til at gøre mig selvstændig, husker Kristoffer Sundberg.

Efter endt uddannelse i Sydafrika kom han hjem til Billund og Sun-Air of Scandinavia.

Her tog han en uddannelse som steward.

I 2007 blev han kaptajn, og et par år senere lagde han sig i jetstrømmen af sin far, da han fløj den første tur for sit eget flyselskab JoinJet.

- Jeg er aldrig blevet presset af min far til at skulle være pilot. Jeg elsker at flyve, men det kan også blive rutine, hvis man kun skal flyve mellem eksempelvis Billund og London City.

- JoinJet er Sun-Air of Scandinavias charterselskab. Det blev stiftet, fordi jeg ønskede at leve drengedrømmen helt ud, og fordi jeg ville have mit eget, siger Kristoffer Sundberg.

Det var dog sammen med faren, der blev investeret i det første jetfly i JoinJet. En sortmalet Hawker 800 med brændstofsbesparende winglets, der er vingespidser, som peger opad, og som er med til at spare på den dyre flybrændstof.