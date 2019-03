Efter sygdom i familien besluttede Kristian Richard Pedersen sig for at investere i sin egen hjertestarter. Naboer - og alle andre - er velkomne til at kalde på ham.

Grindsted: Kristian Richard Pedersen, 72 år, har gjort en lidt usædvanlig investering: Han har købt sin egen private hjertestarter. Den har plads hjemme hos ham selv på Kulsøvej, og har man brug for hjælp, følger Kristian med hjertestarteren. - Jeg vil selv betjene den, for den er lidt mere avanceret end de fleste af dem, der ellers hænger rundt omkring, siger Kristian Pedersen, der er tidligere Falckredder. Indtil nu har han kun fortalt naboerne på Kulsøvej om sit køb og med en besked om, at de gerne må ringe til ham - døgnet rundt, hvis de skulle få brug for hjælp.

Kan jeg hjælpe bare ét menneske, så er det alle pengene værd. Kristian Richard Pedersen

Foto: Martin Ravn Kristian Richard Pedersen har altid været klar til at hjælpe andre. Nu har den tidligere Falckredder købt en hjertestarter og er klar til at rykke ud, hvis naboer og andre er i knibe.Foto: Martin Ravn

Sygdom i familien Kristian Pedersens karriere hos Falck varede 30 år og stoppede, da han som 57-årig blev ramt af kræft. Han blev dog uddannet i brug af hjertestartere i 1990'erne og var flere gange med til at redde liv med en hjertestarter. Det var dog en oplevelse i det helt nære, der gav ham ideen til at have en hjertestarter i hjemmet. Hans samleverske Karen Marie havde haft hjerteproblemer, og efter en tur med ambulancen og en nat på Vejle Sygehus fik Kristian ideen: - Jeg kunne ikke rigtig falde i søvn, og så slog det ned i mig, at jeg da skal have en hjertestarter. Jeg har selv haft kræft flere gange, men jeg har det godt i dag og har overskud til at hjælpe andre. Det at hjælpe har altid været et motto for mig, fortæller Kristan Richard Pedersen.

Ring til Kristian Reaktionen fra naboerne hjemme på Kulsøvej har været overvældende og positiv. Kristian Pedersen vil dog godt hjælpe folk i hele vestbyen - og alle andre - hvis de skulle få brug for det. Han overvejer også at melde sig som hjerteløber, så han er en af dem, som alarmcentralen kan kontakte efter et 112-opkald. - Kan jeg hjælpe bare ét menneske, så er det alle pengene værd, siger Kristian, der kan træffes på mobilnummer 2122 3666. Kristian Pedersen arbejdede oprindeligt i landbruget, men kom allerede som ung ind hos Falck. Landbruget slap han dog ikke helt, da han efter lange Falckvagter ofte havde nogle fridage, hvor han hjalp sin bror med både at høste og tage kartofler op.