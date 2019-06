Kræfttjek flyttes ind på Grindsted Sygehus

Grindsted: Snart skal det være slut med at stige op i en bus, når man skal tjekkes for brystkræft. Sundhedsudvalget i Region Syddanmark har netop besluttet at mammografiscreeningen fremover skal foregå inde på Grindsted Sygehus.

- Jeg er glad for, at Grindsted er blevet prioriteret. Det her er godt for både patienterne og for Grindsted Sygehus, siger Kristian Nørgaard (V), næstformand i sundhedsudvalget.

At mammografiscreeningen rykker indendørs betyder, at flere medarbejdere vil få deres gang på sygehuset.

- Personalet har været kede af at arbejde i busserne. Nu kan de blive en del af et fagligt fællesskab med de andre radiografer i røntgenafdelingen, tilføjer han.