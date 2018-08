Korskole bliver til musicalkor

Grindsted: Det er nu et år siden, Grindsted Kirke startede to børnekor op, og korleder Anne-Kathrine H. Johansen er ved at gøre status over sæsonen.

- Det har været fantastisk at starte korene op og mærke den store opbakning fra børn, forældre og kirkegængere. I løbet af den seneste sæson blev det til ikke færre end 16 optrædener fra de to kor i Grindsted, Nollund og Urup kirker, siger hun.

Især børnekoret har trukket mange piger og drenge til, mens det i korskolen desværre har knebet med at få nok sangere. Derfor tages der nu en række nye initiativer for pigerne i 4. - 6.-klasse. Bl.a. skal koret i gang med at opføre deres egen kirkemusical to gange om året i Nollund/Urup kirker sammen med et professionelt band.

Pigerne skal synge, både i koret og solo, optræde i forskellige roller, lave koreografi og får i det hele taget mange flere muligheder for at udfolde deres evner, mener korlederen, der i sin tid var med til at lave flere shows med Musikskolens Ungdomskor, MUK.