Korminder fra 1960'erne kom hjem til Grindsted

- Der kommer et tidspunkt, hvor man begynder at rydde op, og nu har jeg haft alt det her stående i rigtigt mange år, og jeg føler egentlig ikke, jeg giver noget væk, men at jeg giver noget. Skal de gamle kor-drenge og andre have noget ud af materialet, så er det nemlig nu, siger Peter Johansen, der har været lidt omkring i Grindsted for at sikre sig, at materialet lander det rigtige sted.

De to havde nemlig lidt af en gave med til lokalarkivet. De havde taget deres fars personlige dagbøger, scrapbøger om korets tid i Grindsted, lønningsbøger og meget andet med, så dem, der stadig kan huske tiden, kan få et omfattende indblik i den fra organist Poul Johansens vinkel.

- Det er virkelig en tur ad Memory Lane. Det er lidt sjovt. Alting virker meget mindre, ler Peter Johansen, der bladrer i bøgerne sammen med Hans Hansen fra Grindsted, der selv var med i koret i to et halvt år - inden stemmen gik i overgang.

Som dreng boede Peter Johansen således i Missionshuset, som ikke længere eksisterer - alligevel har han og hans søster været rundt i byen, inden de ankom, for at mindes det.

Tysk organist

- Han havde styr på os, men vi kunne godt finde på lidt af hvert alligevel. Præsten kunne for eksempel godt finde på at prædike lidt længe, og så gik vi på opdagelse i hvælvingerne, og når vi så kom tilbage, kunne det meget nemt ske, at vi var møget helt til på skjorten, fortæller Hans Hansen.

Og så var der historien om organisten som helt ung, da han øvede sig i et kirkegårdskapel i Aalborg under krigen. Historien findes i et par variationer, men genfortalt af datteren Kirsten, sådan som hendes far havde fortalt hende den, lød den sådan:

- Han havde glemt tiden, mens han øvede, og pludselig bankede det hårdt på døren. Udenfor stod to tyske soldater med bajonetter på ryggen, men de var ikke umiddelbart så frygtindgydende at se på. Den ene spurgte, om han måtte se orglet, og så satte soldaten sig ned og improviserede, mens tårerne trillede ned ad kinderne på ham - fordi han fik lov at spille. Min far fik det ud af det, at han var organist, men tvunget i krig. Min far var dog ikke god til tysk, men de to takkede ham og fulgte ham hjem, fordi det var efter mørkets frembrud. Her tog de afsked. Nogle år senere modtog min far en pakke fra sin gamle adresse, hvori der var arrangementet "Stille nat, hellige nat", som bliver sunget hver juleaften.