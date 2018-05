Kor knyttede bånd i grænselandet

Grindsted: Folketingsmedlem og formand for Sydslesvigudvalget Anni Matthiesen (V) var fredag aften en tur i Sydslesvig for at holde tale og høre to danske kor give koncert i Skipperhuset, som ejes af Sydslesvigsk Forening (SSF) beliggende i byen Tønning.

Årsagen til, at hun havde sagt ja til at tage turen var ikke udelukkende for at pleje venskabet på tværs af grænsen, men også fordi korleder Stig Møller fra Grindsted stod bag arrangementet. Anni Matthiesen var tidligere sekretær for Stig Møller i skoleforvaltningen i gl. Grindsted kommune, hvor også musikskolen hørte til.

- For mig var det helt naturligt, at sige ja til at holde tale i Tønning, da Stig Møller kontaktede mig ved juletid. Både fordi jeg holder af at besøge de forskellige lokaliteter i grænselandet, og så naturligvis også fordi Stig er min "gamle" chef, siger Anni Matthiesen i en pressemeddelelse.

- Jeg arbejdede med Grindsted Musikskole i omkring 10 år. Her var det blandt andet min opgave, at forsøge at holde styr på Stig Møllers gode og visionære tanker inden for musikken. Ingen musikarrangementer var for store, og Stig knoklede gennem mange år for at sprede både sangen og musikken og dermed glæde - ud til børn, unge og ældre i hele kommunen. Musik og sang er det eneste verdenssprog, som ikke behøver oversættelse. Med sangen knyttes bånd. Fredag aften blev båndene knyttet på tværs af den dansk-tyske grænse med danske og internationale korsange, tilføjer hun.