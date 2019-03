Kontakten søger efter private sponsorer: - Det er blevet sværere at få penge til integration

Kontakten er en lokalforening, hvor frivillige arbejder for at gavne integrationen af flygtninge og indvandrere blandt andet ved at yde lektiehjælp undervejs i deres skole- og uddannelsesforløb.Fra mandag til fredag sidder frivillige parat i Kontakten til at hjælpe dem, der kigger forbi med lektier, behov for kontakt til de offentlige myndigheder eller andre opgaver.Kontakten hører under Dansk Flygtninge-hjælp.Henvendelser angående sponsorater skal ske til formand Egil Hvid-Olsen på mail eho@km.dk eller telefon 20 33 64 18.

- Vi har masser af frivillige, som hjælper med for eksempel lektielæsning. Derudover har vi tilbudt hjælp til at forstå og svare på breve fra det offentlige. Det kræver specialviden, og det har vores lønnede medarbejder. Men det timetal er nu skåret ind til benet, tilføjer Egil Hvid-Olsen.

- Det har tidligere været nemt at få fondsmidler til integration, men i løbet af de seneste år er det blevet betragteligt sværere. Nu er det faktisk sådan, at det gør ondt. Vi får simpelthen ikke penge nok til den måde, vi gerne vil drive Kontakten. Den eneste lønnede medarbejder, vi har, har vi derfor måtte sætte betragteligt ned i tid, siger Egil Hvid-Olsen.

1000 kroner for sponsorat

Sponsorinitiativet havde Kontakten faktisk besluttet sig for at starte, før fondsmidlerne blev uddelt. Det var meningen, at pengene skulle gå til ekstraordinære aktiviteter for brugerne. Nu bliver initiativet indført af nød.

Kontakten søger både private og firmasponsorater, som vil være villige til at donere 1000 kroner om året til arbejdet. Til gengæld giver Kontakten et logo, så man kan vise, at man støtter Kontakten.

- Det er et nødvendigt stykke arbejde, vi udfører, selvom det ikke gør det nemmere, når der er politisk modvilje mod integration. Det gavner ikke, hvis den lokale integration ikke fungerer. Så får vi en generation af mennesker, som aldrig kommer på arbejdsmarkedet, fordi de aldrig lærer dansk eller får en uddannelse, siger Egil Hvid-Olsen.