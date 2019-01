Konkurrencevilkår og bæredygtighed: Minister besøgte Grindsted-virksomhed

Minister for Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), lærte mandag eftermiddag mere om bæredygtig produktion af fisk hos Danforel i Grindsted.

Grindsted: En af Grindsteds store arbejdspladser, Danforel, fik mandag muligheden for at vise sig frem ved et prominent besøg. Minister for Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), lagde vejen forbi for at blive klogere på forholdene hos en af Europas største producenter af røgede ørredfiletprodukter. - Når jeg er på sådan et besøg, vil jeg gerne lære noget om, hvordan tingene kan gøres på en klimavenlig måde, og hvordan man kan finde nogle løsninger, som andre kan lade sig inspirere af, forklarede Eva Kjer Hansen efter at være blevet rundt i produktionen i de bygninger, der i mange år husede Grindsteds slagteri, men som siden 2008 har dannet ramme om Danforel.

Danforel Danforel er et privatejet aktieselskab med cirka 120 medarbejdere.



Virksomheden så dagens lys i 1939 og ligger i dag på Slagterivej 2 i Grindsted, hvor byens slagteri i mange år havde til huse. Her breder Danforel sig over 15.000 kvadratmeter og kan producere op til 120.000 forbrugerpakker hver dag.

Lige konkurrencevilkår Ejer og direktør Erik Hansen agerede guide og viste ministeren samt det lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) rundt, og han var glad for besøget. - Det viser, at politikerne er interesserede i vores erhverv, og det er noget, vi har brug for, sagde Erik Hansen, der havde nogle helt konkrete problemstillinger med til ministeren. - Vi har snakket om, at der gerne skulle være lige konkurrencevilkår for de produkter, der har adgang til det europæiske marked, sagde Eva Kjer Hansen og påpegede, at der kan gælde forskellige regler inden for EU og inden for samhandel på tværs af grænserne.

Fokus på bæredygtighed Anledningen til besøget var, at Landbrug & Fødevarers Partnerskab for Fisk og Skaldyr i disse uger sætter et ekstra fokus på, at danskerne skal huske at spise mere fisk. I den anledning - og da produktionen af fisk forventes at spille en nøglerolle i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion - blev vejen altså lagt forbi Grindsted. - Det, der betyder noget, er, at tingene kan gøres bæredygtigt og miljømæssigt rigtigt. Når man ser på, hvordan den slags ting foregår, er vi heldigvis kommet et kæmpe skridt videre siden de gamle dambrug, lød det fra Eva Kjer Hansen.

