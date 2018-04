Konfliktkroner skal blive hos de konfliktramte

Billund Kommune: Kommer der konflikt, skal de sparede lønkroner blive i de områder, der bliver ramt af konflikten. Det forslag havde Socialdemokraterne med til byrådsmødet, og det kunne alle i salen tilslutte sig.

- Vi synes ikke, at kommunen skal tjene penge på en konflikt. Så det overskud, der evt. måtte blive, skal blive på de enkelte områder. På lærerområdet kan pengene for eksempel bruges på vikarer og efteruddannelse, sagde Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Alle var enige og endte med at stemme for et ændringsforslag fra borgmesteren. Hans forslag præciserer nemlig, at fastfrysningen af de sparede lønudgifter sker under forudsætning af, at regeringen ikke modregner kommunen i de efterfølgende økonomiaftaler.

I forbindelse med lockouten i juni 2013 traf det daværende byråd en lignende beslutning.