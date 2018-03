Kommunerne har forskellige regler for spørgetid

Billund: Det er byrådet, der fastlægger reglerne for spørgetider.

Spørgetiderne administreres forskelligt i landets kommuner: Nogle steder skal spørgsmål afleveres skriftligt, andre steder kan borgerne frit spørge om alt, der vedrører kommunen, og atter andre steder skal man indsamle et vist antal underskrifter for at kunne få lov til at stille et spørgsmål i byrådssalen.

I Kolding Kommune stiller man sit spørgsmål skriftligt en uge før byrådsmødet og får det lige før mødet besvaret af en udvalgsformand, borgmesteren eller et af de øvrige byrådsmedlemmer. Det er en mulighed, som meget få borgere benytter sig af. Ifølge journalist Sys Andersen, der har dækket kommunalpolitik i en årrække, er det sket max fem gange på 15 år.

I Varde Kommune kan man både fremsende et skriftligt spørgsmål og få svar før byrådsmødet eller mundtligt stille sit spørgsmål. Spørgsmålene må ikke gå på konkrete dagsordenpunkter, hvilket lige som i Billund Kommune har gjort borgerne frustrerede, for eksempel i forbindelse med sidste års debat om skolestrukturen i Varde.

I Esbjerg Kommune skal spørgsmål stilles skriftligt seneste 14 dage før byrådsmødet.