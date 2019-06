Kommunens plejecentre fletter erindringsdans ind i hverdagen

Erindringsdans for mennesker med demens står til at brede sig på Billund Kommunes plejecentre i den kommende tid. Musik og dans er nemlig noget af dét, hjernen husker i længst tid - og så styrker det relationen mellem mennesker.

Billund Kommune: Sidst i juni er der afdansningsbal på Hejnsvig Plejecenter - sådan som det også er på danseskolerne.

Den 26. juni afslutter en gruppe demente borgere og plejepersonaler et forløb med dans over otte uger. En dans, der er lidt anderledes end den, de måske dansede engang. De har nemlig danset erindringsdans - en dans, der handler om at skabe stjernestunder for det enkelte menneske, samt om at styrke relationen mennesker imellem og give plejepersonalet nye redskaber i den daglige omsorg for de demente borgere.

Ergoterapeut Lisa Skov Knudsen, der er uddannet instruktør i erindringsdans ved Alzheimerforeningen, har stået for projektet - og undervist personalet sideløbende. Efter sommerferien fortsætter demente og plejere med at danse på indtil videre seks af kommunens plejecentre - som en del af demensindsatsen i Billund Kommune.

- Meningen er, at projektet fortsætter. Jeg begynder ikke forfra, når alle har været igennem, for med sideoplæring vil plejepersonalet kunne selv, men jeg kan hjælpe ved forskellige udfordringer ved opstart eller andre spørgsmål, siger Lisa Skov Knudsen, der anbefaler, at plejepersonalet for eksempel er klædt i deres fine, private tøj, når de danser.