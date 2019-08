Kommunens bedste jagtskytter skal findes

Vesterhede: Onsdag skal det slås endegyldigt fast, hvem der er kommunens bedste jagtskytter. Det sker, når Vesterhede Jagtforening er vært ved kommunemesterskaberne i jagtskydning.

- Det er en gammel tradition, at vi har kommunemesterskaber i jagtskydning. Det er gået lidt i stå, men nu vil vi prøve at få det i gang og fordele det rundt på kommunens skydebaner, så det både kommer til at finde sted i Vesterhede, Grindsted, Krogager og Sdr. Omme. Det er meningen, at det skal afvikles forskellige steder hvert år, fortæller Jens Højrup, der er kasserer i Vesterhede Jagtforening.

Denne udgave af kommunemesterskaberne finder sted på Vesterhede Jagtforenings skydebane, og alle, der er medlemmer af en jagtforening i Billund Kommune, kan møde op og være med. Der vil blive dystet i forskellige kategorier, og der vil være præmier til de bedste inden for de enkelte kategorier.

Turneringen begynder klokken 17.30, og den vil formentlig vare i et par timer.