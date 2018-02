Kommunen vil hjælpe beboerne af med regning for ubrugelig rampe

Hvis det er muligt, vil Billund Kommune gerne lade beboerne på Frihavnen i Vorbasse slippe for at betale ekstra på grund af byggeriet af en rampe, som viste sig at være ubrugelig.

Vorbasse: Det er ikke rimeligt, at beboerne på Frihavnen i Vorbasse økonomisk skal bøde for byggeriet af en ubrugelig rampe. Det mener i hvert fald politikerne i voksenudvalget, som derfor har besluttet sig for at undersøge muligheden for, at Billund Kommune kan overtage den ekstra udgift, som ellers vil havne hos beboerne.

En udgift, der beløber sig til 525 kroner om måneden i huslejestigning.

- Vi sender en forespørgsel ind til revisionen og boligministeriet for at spørge, om det område kan laves om til serviceareal i stedet for boligareal. Hvis det kan det, behøver beboerne ikke betale for det ved huslejestigning, siger Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget.