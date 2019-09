Kommunen vil fortsat bakke op om speedwayklubben

Grindsted: Den lokale speedwayklub i Grindsted kan også i de kommende tre år se frem til at få økonomisk støtte fra Billund Kommune. Lige som det har været tilfældet hidtil, vil speedwayklubben i de kommende tre år blive sponsoreret med 160.000 kroner om året fra kommunen.

Der var ellers stillet et forslag om, at den kommunale støtte skulle gøres afhængig af holdets resultater, så det ville kræve en placering blandt de fire bedste for at opnå den fulde kommunale støtte på 160.000 kroner. En placering som nummer fire eller fem skulle ifølge forslaget give støtte på 120.000 kroner, mens en syvende- eller en ottendeplads skulle give 80.000 kroner.