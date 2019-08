Kommunen tøver med støtte til håndboldklubben

Grindsted: Det bliver ikke i første omgang, at Grindsted GIF's håndboldafdeling kan se frem til et sekscifret beløb i økonomisk støtte fra Billund Kommune.

Håndboldklubben, der for få år siden spillede i serie 1, men som nu har en målsætning om i løbet af et par sæsoner at avancere til 1. division, har øget sit sponsorbudget med cirka 400.000 kroner årligt, og klubben vil derfor gerne have, at den lokale kommune er med til at bakke op om håndbold på eliteniveau. Derfor var Billund Kommune blevet ansøgt om støtte på 100.000 kroner om året i de kommende to år, men den diskussion har politikerne i første omgang besluttet at kaste til hjørne.

Sagen har været på dagsordenen i økonomiudvalget, men her blev konklusionen, at der først på et senere tidspunkt vil blive taget en endelig beslutning.

- Vi vil gerne have en dialog med håndboldklubben og dybere ned i sagen, inden vi tager en endelig beslutning, siger borgmester Ib Kristensen (V).