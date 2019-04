Kommunen spørger de erhvervsdrivende om parkering

Billund: Der skal igen ses nærmere på parkeringsforholdene i den centrale del af Billund. I dag er der i den indre p-zone, som dækker den centrale del af bymidten, tidsbegrænset parkering, hvor det på langt størstedelen af p-pladserne er tilladt at parkere i to timer, mens det på en mindre del af pladserne - omkring hver femte - er tilladt at parkere i 30 minutter.

Billund Kommunes forvaltning foreslår, at parkeringspladserne ved Billund Centret samt ved TimeOut-pølsevognen fortsat skal være en del af en p-zone. Det skal de, fordi de er tydeligt afgrænset, og det kun ét sted er muligt at komme ind og ud af pladserne. Dermed bør det være let overskueligt at finde ud af reglerne. I den øvrige del af den indre p-zone anbefaler forvaltningen, at der bliver tydeligere skiltet med reglerne.

Mange henvendelser

Kommunen har, siden den tidsbegrænsede parkering blev indført, med jævne mellemrum fået henvendelser fra både borgere og erhvervsdrivende, som mener, at reglerne bør ændres i enten den ene eller den anden retning. Det drejer sig blandt andet om, at der på boligvejene, som ligger lige uden for den indre p-zone, holder mange biler, hvilket gør det vanskeligt for beboerne at komme frem og tilbage.

Det er blandt andet langs Ole Kirks Vej, at der har været udfordringer med mange parkerede biler. Her er en del af problemet dog blevet løst inden for den seneste måneds tid, da den indre p-zone er blevet flyttet nogle hundrede meter, hvilket har gjort i hvert fald den ene ende af Ole Kirks Vej lettere at passere.