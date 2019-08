Kommunen spiser 10 offentlige p-pladser i Grindsted

Grindsted: I løbet af den kommende tid bliver Grindsted 10 offentlige parkeringspladser fattigere. Billund Kommune har nemlig besluttet at inddrage halvdelen af parkeringspladserne på parkeringspladsen skråt over for Headspace (på hjørnet af Østergade og Østre Alle) for at bruge dem til kommunens eget personale.

Baggrunden er, at "Stationen", som ligger på Østergade 25, fremover skal bruges som fælles indmødested for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Det kræver en vis mængde parkeringspladser til tjenestebilerne, og da kommunen har bemærket, at de 19 parkeringspladser ikke er meget brugt i dagtimerne, er det besluttet at inddrage halvdelen af dem.

Faktisk kunne det være gået meget værre - det kunne være endt med, at samtlige 19 parkeringspladser var blevet nedlagt som offentlige pladser.

- Oprindeligt var forslaget, at alle parkeringspladserne skulle nedlægges, men vi blev enige om, at det var en god idé at sende forslaget i høring. Der kom fem høringssvar fra folk, som syntes, det ville være ret træls, hvis alle pladserne blev taget, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Der vil i nærmeste fremtid blive opsat en række nye skilte, der vil vise, hvordan reglerne for parkering fremover vil være.