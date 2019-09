29082007 Ringkøbing Nygade Parkeringsvagt Britta Olesen fra politiet i Holstebro går en af sine sjældne runder i byen. I løbet af hendes første time på fortovene var hun den glade giver af 8 hilsner fra politiet.. Denne bils ejer måtte af med enbøde for at parkere mod kørselsretningen Foto:Jørn Deleuran : jour: Helle Høst

Politikerne i teknik- og miljøudvalget skal i den kommende tid arbejde videre med et forslag stillet af Borgerlisten: Bilisterne skal ikke være nervøse for at få en p-afgift, når de parkerer i Grindsted, lyder forslaget.

Grindsted: Er det overhovedet nødvendigt med parkeringsvagter i Grindsted? Står det til Borgerlisten, er svaret på det spørgsmål et rungende nej, og på listens foranledning er det derfor besluttet, at Billund Kommunes teknik- og miljøudvalg skal se nærmere på og komme med forslag til en model, hvor man kan se bort fra p-vagter i kommunens største by. Parkeringsvagterne, der arbejder i Billund Kommune, er ansat af firmaet P-Nord, der er ejet af Aalborg Kommune. Det faktum behager ikke Borgerlisten. - Vi mener ikke, der er behov for denne form for adfærdsregulering. Det er en indtægtskilde for Aalborg Kommune og til stor irritation og frustration for vores borgere og de turister og gæster, der alt for sjældent besøger os, argumenterede gruppeformand Ole Marcussen, da sagen var på dagsordenen i byrådssalen. - Det er lidt trist, at man, efter at have handlet i midtbyen eller været til et arrangement i Magion, kommer ud og ser, at der sidder en hilsen i forruden. Det mener vi godt, at man kan gøre bedre, og derfor foreslår vi, at parkeringen bliver givet fri i Grindsted, tilføjede han.

Det er lidt trist, at man, efter at have handlet i midtbyen eller været til et arrangement i Magion, kommer ud og ser, at der sidder en hilsen i forruden. Det mener vi godt, at man kan gøre bedre, og derfor foreslår vi, at parkeringen bliver givet fri i Grindsted. Ole Marcussen, Borgerlisten

2000 p-bøder på et år Når teknik- og miljøudvalget er kommet med sine forslag, vil sagen komme til debat og afstemning i byrådet. Noget tyder dog på, at Borgerlisten kan få vanskeligt ved at samle et flertal for at droppe parkeringskontrollen. - Personligt er jeg ikke så bange for Grindsted midtby, men jeg kan blive det i forhold til Magion. Der har vi tidligere set, at det klumper til, når der har været store arrangementer. Det betyder måske ikke så meget, hvis der ikke sker noget, men beredskabet skal kunne komme frem, lød det fra formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), mens borgmesteren påpegede, at der alene i 2018 blev udskrevet 2000 parkeringsafgifter i Billund Kommune. - Et eller andet sted er der et behov for en kontrol, når man udsteder 2000 p-bøder på et år. Det er ret mange, sagde Ib Kristensen (V).