Kommunen overtager vedligehold af Sdr. Omme-kanal: - Den kunne blive et kulturarvsprojekt

Lundager-Sdr. Omme Kanalselskab med formand Chris Engslund i spidsen kan glæde sig over, at Billund Kommune fremover vil stå for vedligehold af hele den del af kanalen, som ligger i Billund Kommune. Arkivfoto: Annette Bruun Jarl

Fremover vil hele den del af Lundager-Sdr. Omme Kanalen, som befinder sig inden for Billund Kommunes grænser, blive vedligeholdt af kommunen.

Sdr. Omme: Yderligere 2,2 kilometer af Lundager-Sdr. Omme Kanalen vil i fremtiden blive vedligeholdt af Billund Kommune. Det er strækningen fra Omme Landevej til kommunegrænsen, hvor Billund Kommune bliver til Ikast-Brande, at det fremover vil være kommunen, som skal stå for vedligehold. Kommunen har besluttet at imødekomme et ønske fra Kanalselskabet for Lundager-Sdr. Omme Engvandingskanal om at overtage driften. Det første stykke af kanalen, fra Sdr. Omme til Omme Landevej, bliver i forvejen vedligeholdt af kommunen. Sådan har det været siden 1980, hvor kanalselskabet indgik en aftale med den daværende Grindsted Kommune.

Fredet kanal Lundager-Sdr. Omme Kanalen blev i maj 2016 fredet som et fortidsminde.



Det er en strækning på 7,8 kilometer, hvoraf de 6,6 kilometer ligger i Billund Kommune, som er blevet fredet.



Med fredningen følger en beskyttelseslinje på 100 meter på hver side af kanalen. I 2017 søgte Billund Kommune Miljøstyrelsen om tilladelse til at reducere denne beskyttelseslinje. Det var dog kun i Sdr. Omme By, at styrelsen fandt det acceptabelt at give dispensation.

Ikast-Brande siger nej Siden Møbjerg Dambrug lukkede i 2009, er kanalen ikke blevet vedligeholdt på den strækning, hvor kanalselskabet selv skal stå for vedligeholdelsen. Den trænger derfor flere steder til en kærlig hånd. Denne hånd bliver givet fra Billund Kommune, som dog ærgrer sig over, at kollegerne i mod nord ikke har ønsket at bidrage ved at overtage vedligeholdelsespligten i den del, som ligger i Ikast-Brande Kommune. - Hvis det skulle blive rigtigt godt, skulle Ikast-Brande Kommune også have bidraget, for vi kan jo kun bidrage til den del, der ligger i Billund Kommune. Ikast-Brande har afvist at være med til at bidrage, men jeg håber, at der alligevel kan findes en god løsning, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Trænger til vedligehold I det kommende år regner Billund Kommune med at skulle bruge 45.000 kroner på vedligehold af kanalen, mens det i de efterfølgende år vil koste omkring 25.000 kroner om året. At det i det første år bliver dyrere, skyldes, at kanalen stort set ikke er blevet vedligeholdt i de seneste 10 år. Derfor er der mange træer og buske, som skal fjernes. - Det er vist den bedst bevarede kunstige kanal i Danmark. Den kunne måske gå hen og blive et kulturarvsprojekt, men så er den også nødt til at være i ordentlig stand, siger Per Nyhus.