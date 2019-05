Kommunen imødekommer ønske: Dropper genbrugsplads i Stenderup-Krogager

Det giver ingen mening at etablere en nærgenbrugsstation i Stenderup-Krogager, hvis borgerne i lokalområdet ikke er interesserede i det, lyder det fra Billund Kommune, som derfor dropper planerne.

Stenderup-Krogager: Planerne om en nærgenbrugsstation i Stenderup-Krogager bliver endegyldigt droppet. Stenderup-Krogager Fællesråd har i en udtalelse til Billund Kommune bedt om, at genbrugspladsen alligevel ikke bliver etableret, og det er et ønske, som kommunen nu har valgt at imødekomme.

- Det vil alligevel aldrig blive godt, hvis pladsen er uønsket. Så kan det ikke lade sig gøre at skaffe de frivillige kræfter, der er nødvendige, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Stenderup-Krogager Fællesråd har netop angivet udfordringen med at finde de frivillige kræfter, som skal stå for driften af genbrugspladsen, som en af årsagerne til, at man alligevel ikke ønsker en plads.