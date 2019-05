Kommunen dispenserer fra fredning: O.k. med nye boliger i Sdr. Omme

Sdr. Omme: To blokke med fire rækkehuse i hver kommer efter alt at dømme til at skyde op på matriklen Hovedgaden 59 i Sdr. Omme.

- Vi er meget positive over, at der er nogle, som vil bygge i huse i det område, konstaterer Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

At få lov til at bygge rækkehuse på dette område har krævet en dispensation fra Billund Kommune, da matriklen ligger så tæt på Sdr. Omme Kanalen, at området egentlig er fredet. For tre år siden besluttede staten nemlig at frede kanalen i Sdr. Omme, og det betyder som udgangspunkt en beskyttelseslinje på 100 meter rundt om alle synlige fortidsminder.