Kommunen: Tøjbutikker skal ligge i midtbyen

Grindsted: En tøjforretning hører til i midtbyen og ikke i et erhvervsområde i udkanten af byen. Det har Billund Kommune slået fast, efter en forretning har henvendt sig til kommunen og udtrykt ønske om at etablere en tøjbutik på Thorsvej 100 i den absolut østligste ende af Grindsted.

Der er tale om et område, der er udlagt til erhverv eller til handel med særligt pladskrævende varegrupper - biler, campingvogne, møbler, byggematerialer osv. - og derfor har Billund Kommune vendt tommelfingeren nedad til, at der i dette område kan blive etableret en tøjbutik.

Beslutningen blev taget af forvaltningen, og efterfølgende er der fra politisk side blevet udtrykt fuld opbakning til beslutningen.

- Vi havde muligheden for at give dem lov, men det ville ikke gavne Grindsteds bymidte, og vi har en udfordring i Grindsted. Så der er enighed om, at det er det rigtige, at de ikke har fået lov, siger Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget i Bilound Kommune.