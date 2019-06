Kommune og lærerforening i forhandlinger om Else Marie Jørgensens fyring

Else Marie Jørgensen befinder sig for tiden i venteposition. Hun passer sit arbejde på BillundSkolen, mens andre forhandler på hendes vegne. Mens det står på, ønsker kommunen ikke at kommentere sagen.

For tiden foregår der forhandlinger om sagen mellem Billund Kommune og Danmarks Lærerforening, og mens disse forhandlinger finder sted, er det vanskeligt at få nogle som helst til at forholde sig til sagen. Heller ikke Else Marie Jørgensen får noget at vide fra dem, der repræsenterer hende.

Billund: Da Else Marie Jørgensen ikke mener, at den afskedigelse, hun er blevet varslet af Billund Kommune, er rimelig, har hun bedt sin fagforening, Danmarks Lærerforening, om at se nærmere på sagen.

Ingen kommentarer

Borgmester Ib Kristensen (V) meddeler kort, at han ikke ønsker at kommentere sagen. Vi ville ellers gerne - på et mere generelt plan - have spurgt borgmesteren, om det er rimeligt, at en medarbejder, der har været udsat for vold i forbindelse med sit arbejde for Billund Kommune, efterfølgende skal risikere at blive konfronteret med sin overfaldsmand.

Vi ville også gerne have spurgt borgmesteren, om han mener, at Billund Kommune har håndteret sagen, som den bør håndteres, og om det er rimeligt at afskedige en medarbejder på grund af sygemelding, når sygemeldingen skyldes eftervirkninger af et voldeligt overfald begået i arbejdstiden.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Billund Lærerkreds.