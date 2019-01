Grindsted: Der er ingen grund til at frygte, at der i den nærmeste fremtid vil komme rækkehuse i området ved Grindsted Landevej ved Engsøen i det vestlige Grindsted. Billund Kommune har nemlig valgt at vende tommelfingeren ned til et forslag om at ændre kommuneplanen for området, så det i stedet for de nuværende parcelhuse kunne blive muligt at bygge rækkehuse.

- Vi har valgt at sige, at området skal bibeholdes. I kommuneplanen er området udlagt som parcelhusbyggeri, og nu ville man så gerne have lov til at lave rækkehuse, men vi har altså besluttet, at det skal forblive, som det er, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.