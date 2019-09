Kommunaldirektør om Borgergade 17: - Vi kan som kommune ikke købe og leje ud

Billund Kommune har begrænsede muligheder for at bruge skatteydernes penge på at købe en bygning i midtbyen.

Grindsted: Byfornyelsesgruppen "Bedre byrum" drømmer om, at Billund Kommune finder penge til at købe Borgergade 17 i Grindsted, så gruppen herefter kan komme videre med at sætte bygningen i stand.

Alt peger dog på, at det er andre end kommunen, der skal tage et dybt greb i pengepungen. En kommune har nemlig begrænsede muligheder for at købe bygninger op.

- Hvis en kommune for eksempel har brug for en parkeringsplads, skal bygge et rådhus eller har et andet kommunalt formål, kan man godt købe en bygning og rive den ned for at give plads til det nye, men der skal været et legalt, kommunalt formål. Vi kan som kommune ikke købe og leje ud til en forretning, forklarer kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen.

Hans bedste bud til gruppen bag "Bedre byrum" er derfor, at de selv køber bygningen og herefter søger kommunen - og fonde - om byfornyelsesmidler.

- Det er hårdt arbejde og knofedt at søge fonde, men det kan lade sig gøre. Kroen i Filskov er et godt eksempel på, at lokale er gået sammen om at investere og sætte i stand og derefter har lejet ud til en forpagter, siger han med henvisning til, at en række investorer i 2013 købte kroen, satte den i stand og lejede den ud til Bent og Louise Sandfeld.