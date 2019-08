Kom til haveforedrag med Claus Dalby i Billund

Billund: Er du interesseret i haver? Claus Dalby holder foredraget "Mit Haveliv" på Teddy Bear Art Museum i Billund torsdag 29. august kl. 19-21. Claus Dalby er kendt fra tv, og i foredraget fortæller han i ord og billeder om sit haveliv.

For cirka 25 år siden tog Claus Dalbys liv en uventet vending. Han havde netop købt et herskabeligt hus i Risskov ved Aarhus. Til patriciervillaen fra 1908, beliggende i skovbrynet, hørte en stor have på 4.000 kvadratmeter. Det var dog ikke haven, der gjorde, at han straks blev forelsket i stedet. Faktisk levnede Claus Dalby ikke haven mange tanker. Det ændrede sig imidlertid drastisk, da han kort tid efter kom til Hune og mødte blomstermaleren Anne Just. Dette møde gjorde, at Claus Dalby blev haveinteresseret i løbet af et splitsekund.

Siden har havelivet været omdrejningspunktet i hans liv, og hans foredrag handler om det kreative arbejde med haven, havebøger og meget andet. Læs mere på www.teddybearartmuseum.dk