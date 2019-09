Billund: Tag børnene med til gratis børnedag hos Billund Trav fredag 6. september kl. 15.45. Dagen byder blandt andet på hoppeborg, fotografering i sulky, bagning af pandekager med spejderne - og hvis barnet medbringer en tegning af en hest, sulky og kusk, kan barnet deltage i tegnekonkurrencen og vinde præmier.

De voksne kan spille, når travhestene dyster på travbanen. Når sulten melder sig, er restauranten og grillbaren et besøg værd. Er vejret godt, er det oplagt til at nyde medbragt mad og drikke ude. OK Snacks uddeler smagsprøver til alle børn.

