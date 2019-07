Kom og oplev høstdage på Karensminde med hest og le

Over to dage kan man opleve høsten, som den foregik da både oldefar og morfar var barn.

Folkedans og ølbryggeri

Kl. 14 indstilles arbejdet, og høstdagen sluttes af med folkedans på græsplænen foran stuehuset under kastanjetræerne. Det er Hedens Folkedansere, der giver opvisning, og derefter kan alle være med og få sig en svingom.

Tirsdag den 6. august kl. 10-16 skal der høstes færdigt. Her kan man også opleve, hvordan der brygges øl i det gamle bryggers. Bryggeprocessen starter kl. 11 og tager omkring tre timer. Der brygges efter gamle opskrifter, og der vil være rig mulighed for at smage på øllet.

Efter en middagspause går høstfolkene i marken og fortsætter deres arbejde - præcis som om søndagen.

I det kreative værksted kan børnene både søndag og tirsdag sy en kornugle eller male træfugle. Som sædvanlig er der også aktivitet i stuehuset, smedjen og træværkstedet.

Kaffestuen og vaffelboden er åben, og hestevognen kører, når markarbejdet er færdigt.