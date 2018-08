Kom med til farverigt Family Run

Billund: Det er gratis, og det er farverigt. Lørdag 25. august kl. 13.30 er der premiere på Family Run. Startskuddet lyder ved LEGO House, Ole Kirks Vej 1. Ruten er fire kilometer, og du vælger selv, om du vil gå, løbe eller spurte sammen med din familie, venner, kollegaer og naboer.

Family Run er gratis, men du skal tilmelde dig. Det kræver ikke noget, du skal bare have lyst til at deltage i et familieløb og mod på, at det hvide tøj, du starter i, er langt mere farverigt, når du løber over målstregen ved Billund Centret. Planen er, at Family Run skal være en tilbagevendende event i Billund.