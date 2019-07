Kom med og fisk om natten ved Filskov Fiskesø

Filskov: Høre- og følesansen kommer på spil, når der fredag den 2. august til lørdag den 3. august er natfiskeri hos Filskov Fiskesø.

Klokken 21 begynder fiskeriet, der varer helt frem til klokken 7 om morgenen den næste dag.

- Alle er velkomne, fra familier til pensionister, siger Jimmi Lund Sørensen, der står i spidsen for arrangementet.

Der fiskes dog ikke hele natten, for mellem midnat og 01.00, er der pause for alle, hvor det er muligt at købe suppe.