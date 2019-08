Kolonihaver er et hit blandt Grindsteds nydanskere

Grindsted: Førhen - indtil for få år siden - blev der mest drukket kaffe, øl og snakket stilfærdigt vestjysk over hækken. Nu går snakken - også den mere højlydte - på både arabisk, kurdisk og polsk. Kolonihaver er blevet et hit blandt mange nydanskere i Grindsted. Sådan er meldingen fra både Kolonihaveforeningen Heden, der ligger bag DuPont, og fra Grindsted Kolonihaveforening af 1947, der har til huse på Slagterivej.

- Der blev lige solgt en have til en nydansker her den anden dag, og de er helt vilde med det. Jeg tror, vi har syv familier fra blandt andet Syrien og Polen, siger Freddy Andersen, der er formand i Heden.

Også på Slagterivej møder bestyrelsesmedlem Harly Jørgensen mange nydanskere, når han cykler ud til sin have.

Han anslår, at omkring 20 af de 68 haver er købt af nydanskere.

- Vi har fået mange syrere de senere år. De har nok ti af haverne. Vi har også tre polske familier, to burmesere, en tamil og en afghansk, siger han.