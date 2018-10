Kørestolsbrugere må se langt efter Filskovs naturperler

Er man i kørestol, er det ikke muligt at komme til en af Filskovs fritlagte naturperler, mergelgraven. Det ærgrer de sig over på friplejehjemmet

Filskov: Hvordan skal skubberne på Filskov Friplejehjem og ikke mindst de gamle beboere få glæde af de naturperler, som nu via et netværk af stier bliver mere synlige for alle andre?

Det har friplejehjemmets aktivitetsmedarbejder Dorte Torsted Mouritsen undret sig over, efterhånden som arbejdet med de forskellige projekter i Filskov er skredet frem. Nu er de næsten færdige og klar til indvielsen den 13. oktober, en festdag, som bliver uden deltagelse af kørestolsbrugere, når for eksempel mergelgraven skal tages i øjesyn.

- Vi kan overhovedet ikke komme derhen. Stien er groet til, og der hvor der er lagt stabilgrus, er det så stejlt, at vi ikke kan køre der. Det synes jeg virkelig er en skam, for netop mergelgraven inden i byen er et sted, som også de gamle rigtig gerne ville kunne komme hen. Her kunne de lige tage en pause og sidde og snakke lidt, siger hun.

- Kunne man bare lave det sådan, at de kunne komme hen og nyde udsigten, så skidt med, at de ikke kan komme hele vejen rundt, tilføjer hun.

Dorte Torsted Mouritsen har været i forbindelse med medarbejdere fra Billund Kommune for at gøre opmærksom på, at naturperlerne lige nu kun er tilgængelige for folk, der kan gå selv eller cykle. Og der er blevet lyttet.