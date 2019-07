Købt for 6 millioner kroner: Nu kan du leje dig ind i Grindsteds dyreste hus

Billund Kommune har store planer for et nyt byområde syd for Engsøen. Det er årsagen til, at kommunen købte villaen tilbage i 2016 for en pris af seks millioner kroner.

Liebhavervillaen ligger Morsbølvej 76 på sydsiden af Grindsted Engsø.Villaen er fra 1997 med et bebygget areal på 322 kvadratmeter og et boligareal på 197 kvadratmeter.Billund Kommune lejer villaen ud for en husleje på 12.000 kroner månedligt. Desuden påhviler det lejeren at vedligeholde både villa, have og udendørsarealer.Skulle man have lyst til at leje villaen, kan kommunen kontaktes på bht@billund.dk

Der har i 15 år været en plan for, at området syd for søen skulle omdannes fra landsbrugsareal til by, men i ny helhedsplan sidste år vedtog politikerne to radikale ændringer: 1) Der skal bygges punkthuse i området mellem Morsbølvej og Engsøen - og 2) I stedet for traditionelle parcelhuskvarterer skal boligerne varierer mere i størrelse og type.

Villaen udlejes som udgangspunkt for en femårig periode med mulighed for forlængelse, afhængig af hvor langt kommunen er med planerne for den nye bydel på det tidspunkt.

Flere år ud i fremtiden

Endnu er der dog ikke skrevet en ny lokalplan for området. Billund Kommune planlægger samtidig at gennemføre planen i etaper. 1. etape er at anlægge et nyt boligområde syd for Morsbølvej samt at bygge de første punkthuse i den østlige ende af søen, tæt på Søndre Ringvej.

Derfor er der stadig noget tid til, at det kommer på tale at bygge punkthuse, hvor villaen ligger i dag.

- I stedet for at lade huset stå tomt kan vi ligeså godt leje det ud, indtil vi er klar med projektet for området. Det giver da mere mening at få en indtægt end bare at lade det stå tomt, siger Ib Kristensen (V), borgmester.

Han forventer, at første udkast til en lokalplan kommer i efteråret.

- Så inden vi når derud til arealet ved villaen, går der noget tid, siger borgmesteren.