Købmandsbrødre holder åbningsfest i nye lokaler

Grindsted: Torsdag 31. maj slår købmandsbrødrene, Allan og Bjarne Mortensen dørene op til en åbningsfest, når Rema 1000 i Grindsted efter otte års overvejelser endelig flytter i nye og større lokaler. Kvickly-bygningen på hjørnet af Vestergade og Vestre Boulevard i Grindsted blev for godt et år siden jævnet med jorden, og byggeriet af to nye dagligvarebutikker gik i gang. Et byggeri som de to brødre, der på nuværende tidspunkt sammen driver Rema 1000 på Vestergade 13, har fulgt nøje med i. Det er nemlig de to herrer, Allan og Bjarne Mortensen på henholdsvis 45 og 50 år, der skal flytte ind i den ene af de to nye butikker.

Pinselørdag lukker købmandsbrødrene derfor Rema 1000 på Vestergade 13 for at flytte over i en splinterny butik på den gamle Kvickly-grund lidt længere oppe ad vejen. Den nye Rema 1000 åbner torsdag 31. maj kl. 8.00, hvor borgmesteren Ib Kristensen (V) vil klippe den røde snor til butikken.