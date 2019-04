Køb af bygning forstørrer ABC Lavpris' overskud

Billund: Det går stadig fremad for dagligvareforretningen ABC Lavpris i Billund. Det seneste regnskabsår viser, at forretningen kom ud af året med et overskud på 3,3 millioner kroner efter skat, hvilket er en forbedring på mere end 600.000 kroner sammenlignet med det foregående regnskabsår.

Historien om ABC Lavpris begyndte i 1981, hvor fætrene Esper og Henning Tobiasen købte et minimarked i Videbæk. Forretningen hed ABC-Super, men blev senere omdøbt til ABC Lavpris. Personalet bestod ud over de to købmænd af to lærlinge og en kassedame på deltid. Siden er det gået fremad, og ABC Lavpris har i dag 14 dagligvareforretninger. En enkelt ligger på Fyn - i Glamsbjerg - mens de øvrige 13 ligger i Jylland med Randers som den nordligste. ABC Lavpris i Billund havde i det forgangne regnskabsår i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere.

- Vi har haft en pæn vækst på omsætningen, så det har vi godt kunnet mærke. I begyndelsen af det nye år vækster vi også. Jeg tror også, at Lego House smitter lidt af på os, for vi er jo det nærmeste supermarked. Så hvis vejret er godt, og folk går en tur, kan de være fristet af at gå over til os, siger Ejvind Okholm.

Det er dog ikke udelukkende den manglende Fakta, som får æren for, at ABC Lavpris er gået frem på omsætningen.

I løbet af året er Billund blevet en dagligvareforretning mindre, da Fakta i maj valgte at lukke butikken på Gammelbro. Fakta var den butik, som lå nærmest ABC Lavpris, og det har da også kunnet mærkes, at byen er blevet en discountbutik fattigere.

Forventer samme niveau

Med en Netto, der inden for de seneste år er blevet udvidet og på alle møder gjort kønnere, og udsigt til en måske kommende forretning ved Granvej, er detailhandlen et presset marked. ABC Lavpris regner dog med, at det i indeværende regnskabsår vil være muligt at levere et overskud på omtrent samme niveau, som det seneste regnskabsår.

- Forventningerne er på samme niveau. Vi har lavet et budget, der er magen til det seneste års regnskab. Det skal der kæmpes for at holde, men vi er fortrøstningsfulde. Billund er en by i vækst, og det nyder vi godt af, lyder det fra Ejvind Okholm.