Klubben hjælper med den gode form

Det er stadig muligt at nå at komme med til tirsdagstræningerne i Grindsted Motion forud for Sydbankløbet den 6. oktober.

Grindsted: Det er nødvendigt at være i en fornuftig fysisk forfatning for at komme helskindet igennem Sydbankløbet. For at hjælpe med det har Grindsted Motion hver tirsdag siden sommerferien arrangeret fællestræning for alle interesserede. Det er et initiativ, der har vist sig at være stor interesse for.

- Vi har været 50-60 stykker hver gang, så det er en vældig succes. Sidste år var vi omkring 30-40 personer. Vi har også gjort mere ud af det i år, hvor der har været fællestræninger otte tirsdage, siger Poul Lund Mikkelsen, formand for Grindsted Motion.

Han mener, at træningen i fællesskab har en meget positiv indvirkning på at få folk til at komme op fra sofaen og få bundet løbeskoene.

- Det er motiverende og lettere at komme afsted, når der står en gruppe og venter på en. Desuden har vi et godt socialt sammenhold i gruppen, siger han.