Klokken 13.58 søndag: Legoklodsen fejrede sit patent

Over 1000 mennesker fejrede et lille stykke papir, der er udstillet i en montre i Lego House søndag eftermiddag. Præcis på klokkeslet for Legoklodsens patent blev der råbt hurra, og legonister, fans og masser af børn fik kage og levende musik.

Billund: Søndag eftermiddag emmede det af fødselsdagsfest i forhallen til Lego House - en lidt anderledes fødselsdag, for det var 60 års-dagen for legoklodsens patent, som den er i dag, og der blev råbt højt hurra hjulpet godt på vej af børnene klokken 13.58, som var det præcise tidspunkt for patentet for 60 år siden. Men inden da blev forhallen i Lego House langsomt fyldt op. Bænkene blev snart besat af gæster, der selv har en historie med Lego - både klodsen og virksomheden bag. - Vi har fulgt Lego meget tæt. Jeg har været ansat i 44 år, lød det fra Jes Bladt på 70 år. Han havde sin kone Inger på 71 år med - som bare er fulgt med i det hele sammen med børnene og børnebørnene, som kommer og leger i Lego House i vinterferien. - Lego har været vores liv - det har været en glæde at gå på arbejde hver dag og at bygge med børnene, lød det fra Jes Bladt, der har arbejdet både i Billund, USA, Korea, Mexico og Brasilien. - Lego handler om værdier - både i form af virksomheden, men også det, klodsen giver børnene - og deres forældre. Lego er sikkerhed, og samtidig kan man ikke finde et mere udviklende legetøj uden begrænsninger, lød det fra Jes Bladt, der var faldet i snak med ægteparret ved siden af fra Gredstedbro ved Ribe, Lene, 63, og Heinrich Sølbech, 64. De er bare vilde med klodser. - Vores to drenge er 38 og 35 i dag, så nu er det børnebørnene, der har overtaget klodserne. Da jeg gik på pension, bestemte jeg mig for at bygge drengenes lego på loftet op og komme det i poser til børnebørnene, fortalte Lene Sølbeck, der til sin fødselsdag den 7. januar fik New York Skyline i Lego, fordi hun både elsker New York og Lego. - Der er så mange små detaljer i det, lød det. Heinrich havde trælegetøj som barn, så han har fulgt hele udviklingen.

Legoklodsen i Lego House Legoklodsen gennemsyrer Lego House, som blev dens egentlige hjem efter næsten 60 år, selvom man altid har talt om Billund som legoklodsens hjemsted. Både møbler, skilte og fliserne på væggene i bygningen er inspireret af legoklodsen. Bygningen er bygget af 21 klodser, og den største klods højest oppe svarer til at forstørre en legoklods 920 gange.Dagens fødselsdag af klodsen blev dækket af ikke mindre end 13 medier, flest nationale, men 60 Minutes fra Australien var også til stede.