Klogefredag på en mandag

Billund: CoC Playful Minds inviterer igen til en Klog Fredag. Denne gang ganske vist på en mandag den 3. juni klokken 15-16.30.

Med udgangspunkt i børn som skabende verdensborgere vil forsker og forfatter Steen Hildebrandt tage de fremmødte med ind i fremtidens læringsmiljø, uformelt som formelt, især set i lyset af FN's verdensmål.

Hvilke formelle og uformelle læringsmiljøer gør børn og unge i stand til at skabe en bedre verden? Hvad kræver det af viden og kompetencer? Hvad kan man for eksempel konkret gøre for at blive mere bæredygtig? Hvordan ser det forbilledlige læringsmiljø ud, hvor alle børn og unge kan tilegne sig og udfolde verdensborgerskabslige kompetencer og bidrage til at skabe en bedre verden? Hvor anderledes er fremadrettede læringsmiljøer fra dem, vi allerede kender i dag?

Kom til foredraget og bliv inspireret og deltag i dialogen om fremtidens læringsmiljø hos CoC Playful Minds på Gammelbro 38 i Billund. Arrangementet er gratis.