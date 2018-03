Kloge hoveder vil gøre det sjovere for børn at lære noget

Billund: Capital of Children er i den kommende uge vært for en række af europæiske vidensinstitutioner, der tager hul på det europæiske DO IT-projekt. Deltagerne arbejder på at finde legende måder at lære på - i den etablerede undervisning.

Et af DO ITs hovedformål er at skabe social innovation og fremme entreprenørskab, hvor man vil undersøge, om børn bliver mere motiverede af at "bygge" sig til læring.

"Vi vil gerne blive klogere på, hvordan vi opstiller flere uformelle rammer, så børn bliver bedre i stand til at give ideer en fysisk form. Det kunne bl.a. ske gennem øget samarbejde mellem skoler og erhvervsliv, siger Karina Svendsen, programleder i Capital of Children, i en pressemeddelelse.

Formålet med at bygge bro mellem skoler og virksomheder - samt de steder, hvor uformel læring typisk har gode vilkår - er først og fremmest valgt, fordi børnene synes, det er sjovere end det etablerede og formelle skolesystem.

Konsortiet har fået 20 mio. kroner fra EU til projektet.