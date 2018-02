Klage fra Frihavnen står til afvisning - pårørenderådet er rystet

Det er dybt rystende, at den kommunale forvaltning indstiller til politikerne, at klage fra bruger- og pårørenderådet ved Frihavnen i Vorbasse skal afvises. Det mener formanden for bruger- og pårørenderådet.

Vorbasse: Når politikerne i Billund Kommunes voksenudvalg på mandag skal tage stilling til næste etape i sagen om Frihavnen i Vorbasse, bør de afvise den klage, der er kommet fra bruger- og pårørenderådet, og godkende de varslede huslejestigninger. Det er i hvert fald, hvad forvaltningen indstiller til politikerne.

Sagen omhandler en større renovering af Frihavnen. Desuden har Billund Kommune besluttet, at der alligevel skal etableres nye elevatorer, da de ramper, der oprindeligt var tiltænkt som erstatninger, viste sig at være for stejle. Det er noget, som Frihavnens beboere kommer til at betale for via huslejestigninger på op til 24 procent.

Det falder blandt andet formanden for bruger- og pårørenderådet, Peter Poulsen, for brystet, at beboerne skal betale for halvdelen af en renovering, som han ikke mener tjener dem noget særligt.

- Den tilbygning, de laver, egner sig ikke til et plejehjem. Det kunne politikerne også godt se, da vi havde inviteret dem ud for at se på det. Kommunens ergoterapeut har også vurderet, at det ikke egner sig til et plejehjem. Så jeg mener bestemt ikke, at man kan lægge sådan noget ind under fællesarealer, så beboerne skal betale det halve. Lovgivningen siger, at der skal være tale om en forbedring af boligarealerne, og det mener vi ikke, det kan være, når det ikke egner sig til at være et plejehjem, siger Peter Poulsen.