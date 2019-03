Kjeld Kirk Kristiansen træder ud af Legos bestyrelse

Næste skridt i generationsskiftet i Lego bliver taget på generalforsamling i april, hvor Kjeld Kirk Kristiansen træder ud af bestyrelsen for Lego A/S.

Billund: Kjeld Kirk Kristiansen træder nu endnu et skridt tilbage for at lade sin søn, Thomas Kirk Kristiansen, komme længere frem i rampelyset.

Ved den kommende generalforsamling i Lego A/S, som finder sted i april, vil Kjeld Kirk Kristiansen således træde ud af bestyrelsen for Lego A/S.

- Vi har igennem en årrække forberedt os grundigt på, hvordan vi ønsker at føre familieejerskabet videre igennem generationer. Nu er tiden den rette til det næste skridt, hvor jeg træder ud af bestyrelsen i Lego A/S, siger Kjeld Kirk Kristiansen ifølge en pressemeddelelse.

Thomas Kirk Kristiansen overtog for tre år siden posten som næstformand for Lego A/S, hvor Jørgen Vig Knudstorp sidder som formand. Kjeld Kirk Kristiansen, der er barnebarn af Legos grundlægger, Ole Kirk Christiansen, er derfor tryg ved at træde tilbage og lade næste generation komme til.

- Min søn Thomas og jeg har arbejdet tæt sammen i Lego A/S bestyrelsen siden 2007, og jeg er meget glad for at opleve den udvikling, han har gennemgået, og det ansvar, han påtager sig. Jeg ved, at han er klar til at fortsætte arbejdet med at udvikle Lego A/S i tæt samarbejde med den daglige ledelse, bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp og den øvrige bestyrelse, siger Kjeld Kirk Kristiansen.