Kirkehuset bliver udvidet med en ny sal

- Det har noget at gøre med, at vejret har været så fugtigt på det seneste. Det har været nødvendigt at køre nogle køreplader ind, så maskinerne ikke dumpede ned, fortæller Gudmund Larsen.

- De har lovet at være færdige den 22. oktober. Vi er ganske vist blevet lidt forsinkede, men det håber vi at kunne indhente, fortæller Gudmund Larsen, der er medlem af Grindsted Menighedsråd og sidder i byggeudvalget.

Grindsted: Selvom byggeriet allerede er gået i gang, var det fredag, at der formelt blev sat gang i arbejdet med udvidelsen af kirkehuset i Grindsted. Det traditionelle første spadestik foregik i øsende regnvejr, hvilket har allerede på nuværende tidspunkt har været med til at påvirke processen.

Salen har altid været for lille. Så den laver vi om til kontorer for medarbejderne, og så laver vi en ny og stor sal.

Ny sal

Det nye byggeri kommer til at betyde, at kirkehusets medarbejdere og daglige besøgende får i alt 149 kvadratmeter mere at brede sig på. Det betyder, at der bliver meget bedre plads til arrangementer, hvor mange mennesker er samlet i huset.

- Vi skal have bygget en ny sal til kirkehuset. Det skal vi, fordi vi har fået ansat nogle flere folk, både ved kirkegården og her på kontoret, siger Gudmund Larsen.

Stedets medarbejdere kan ligeledes glæde sig over, at de kommer til at få en større kantine med bedre køkkenfaciliteter.